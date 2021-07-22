Потоп у Одесі: тіло людини начебто віднесло потоком води в море – відео 18+

В Одесі на Аркадії тіло людини начебто віднесло рікою у море. Трапилось це вночі 22 липня під час повені, яка вразила місто після страшної зливи.

У мережі поширили відповідне відео. Щоправда, ДСНС та поліція поки що не підтверджують цю інформацію.

До теми Впала стіна, зірвало асфальт, затопило будинки: наслідки жахливої зливи в Одесі – фото та відео

На записі видно, як течія відносить щось схоже на тіло людини. У коментарях під дописом припускають, що це чоловік. Одні кажуть, що він – уже мертвий. А інші думають, що людина – ще жива.

Дехто зазначає, що чоловік махав рукою. Таким чином, просив про допомогу. Більшість користувачів це заперечує. Кажуть, що це так занесла його течія. Поки не відомо точно, чи інцидент трапився насправді.

Цікаво Шалена злива в Одесі: потонула маршрутка з людьми – відео

Як тіло чоловіка начебто віднесло в море під час повені в Одесі: відео (Увага! Не для людей зі слабкими нервами!)

Про негоду в Одесі 22 липня

Вночі в Одесі та в області була нищівна повінь. Випало 45 міліметрів опадів.

Як наслідок, затопило дороги, будинки, обвалилися стіни, розірвало ґрунт, впали дерева.

Через погану видимість скасували багато рейсів. Також у місті не їздять тролейбуси та деякі маршрутки.

Працівники ДСНС досі викачують воду та допомагають місцевим мешканцям.