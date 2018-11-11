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      Арктичні морози вдарять по Москві: який тривожний початок зими очікує на столицю РФ

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      Незабаром у Москві розпочнеться кліматична зима: очікуються арктичні морози та сніг
      Незабаром у Москві розпочнеться кліматична зима: очікуються арктичні морози та сніг / Соцмережі

      Кліматична зима у Москві розпочнеться фактично за тиждень, і одразу по російській столиці вдарять арктичні морози та випаде тут сніг.

      Про це розповів головний спеціаліст центру погоди "Фобос" Євген Тишковець, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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      "На Москву насуваються арктичні морози. Увечері в середу, 14 листопада, та уночі проти четверга, 15 листопада, столицю припорошить двома-трьома сантиметрами снігу. Через тиждень почнеться метеорологічна зима", – зауважив фахівець.

      За його словами, найхолоднішим днем прийдешнього тижня стане понеділок.

      "У столичному регіоні встановиться практично ясна погода, а у нічні та передранкові години вдарять морози. У столиці, зокрема, температура повітря впаде до 6-8 градусів нижче нуля, а у Підмосков'ї – до -15-16 градусів. Днем раніше буде близько нуля, на три градуси нижч належної кліматичної норми", – переконує синоптик.

      Також він наголосив, що кінець прийдешнього тижня стане переломним днем між сезонами.

      "З 19 листопада розпочнеться формування стійкого снігового покриву. Середньодобова температура виявиться нижчою за нульову позначку. Метеорологічна осінь передасть естафету метеорологічній зимі", – підсумував фахівець.

      Нагадаємо, наступного тижня в Україні також очікуються морози, однак вони будуть невеличкими. Крім того, синоптики прогнозують мінусову температуру повітря.

      Теги: Новини Росії Люті морози Погода Москва
      Джерело: 24 Канал
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