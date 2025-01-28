НАТО офіційно підтвердив намір Росії вбити главу великого європейського виробника зброї, – ЗМІ

У липні 2024 року ЗМІ повідомляли, що Росія розробляє план вбивства керівника німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Вперше існування такої російської схеми підтвердив високопоставлений чиновник НАТО.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Politico. Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридів і кібернетики Джеймс Аппатурай повідомив, що Кремль планував убити керівників оборонної промисловості по всій Європі.

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НАТО знало про наміри Росії вбити посадовців

Можливі вбивства керівників і співробітників оборонних підприємств є одним з інструментів Росії для "досягнення перемоги".

Джеймс Аппатурай сказав, що Європі час припинити бездіяльність і потрібно переходити до "мислення воєнного часу".

Генеральний секретар сказав у своїй першій промові, що нам потрібен менталітет війни, в тому числі тому, що проти всіх наших країн триває безперервна та зростаюча кампанія дестабілізації. Аж до саботажу,

– додав високопосадовець.

У липні США вдалося зупинити російську операцію, спрямовану на вбивство гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. Завдяки своїй розвідці Сполучені Штати дізналися про намір Кремля та повідомили про це Німеччину. Це дозволило німецьким службам безпеки захистити Паппергера.

Посадовець був ціллю Росії через важливу роль його компанії в постачанні озброєння для армії України.