Армія чи дипломатія: на який шлях Україні вказують Мінські домовленості

Минув четвертий рік спроб досягти домовленостей з агресором. У вересні 2014 в Мінську українська сторона вперше підписала протокол про перемир'я з окупантами. З того дня обіцяної тиші на сході України так і не було, але Мінські угоди принесли свої плоди і дозволили зробити висновки.

Рівно чотири роки тому у 2014 році другий президент України Леонід Кучма підписав у Мінську протокол з агресором. Під пильним наглядом ОБСЄ Росія зобов'язалася вплинути на своїх поплічників – представників самопроголошених республік – щоб ті припинили обстріли.

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За два тижні сторони мали закріпити домовленості про припинення застосування зброї. "Виведення усіх іноземних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території України за моніторингу ОБСЄ", – пояснив суть угоди Леонід Кучма, президент України з 1994 по 2005 роки.



Леонід Кучма

Перемир'я тоді так і не настало, зіткнення продовжились. Керманичі терористів переконували – то стріляють не їхні бойовики, а росіян – взагалі "ихтамнет". Але вже взимку терористи йдуть у наступ, що призводить до остаточного зриву домовленостей. У лютому 2015 підписують Мінські домовленості. Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд і Володимир Путін 16 годин вирішують, як врегулювати конфлікт на Донбасі. Перемир'я – знов першим пунктом.

У випадку, якщо миру не буде – приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження військового стану,

– висловився щодо ситуації на той момент президент України Петро Порошенко.

Втім, і до сьогодні про перемир'я на Донбасі не чули. А Україна втратила сотні захисників.



Петро Порошенко

Попри це, військовий експерт Сергій Грабський оцінює позитивно вплив Мінських угод. За його словами, домовленості дали час підготуватись до оборони та зупинити повномасштабний наступ російських військ.

Україна виграла час і можливості щоб консолідувати громадську думку на заході щодо допомоги Україні. Ми отримали надзвичайно велику кількість техніки, підтримки моральної та матеріальної з боку наших союзників,

– розповів військовий експерт Сергій Грабський.

За словами уповноваженої президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, країна-агресор не виконала жоден з пунктів Мінських угод. Але до них прив'язані санкції, які щодня б'ють по економіці Кремля.



Ірина Геращенко

Також, домовленості дали змогу повернути додому близько двох сотень українців.

Ми відновимо територіальну цілісність України двома шляхами: українська армія і політико-дипломатичний шлях тиску на російську федерацію,

– вважає Ірина Геращенко.

Саме Мінські домовленості показали, хто є нашими друзями у світі – так вважає колишній представник країни в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний. Він пам'ятає, як до середини 2015 було складно довести світовим лідерам, що українці ведуть не внутрішню війну, а захищаються від росіян.

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Санкції і думки світу впливають на Росію, але дуже повільно. Поки в Кремлі виношують нові плани щодо захоплення української землі – на сході гинуть військові та цивільні. Проте, західні лідери одностайно твердять: альтернативи дипломатичним домовленостям – немає.