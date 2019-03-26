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      Армія Ізраїлю зафіксувала пуск кількох десятків ракет зі сторони Сектора Гази

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      ХАМАС вдарив ракетами по Ізраїлю
      ХАМАС вдарив ракетами по Ізраїлю / Фото з відкритих джерел

      Ізраїльські військові заявили, що увечері 25 березня палестинські бойовики з Сектора Гази випустили близько 30 ракет по території Ізраїлю. Комплекси ПРО "Залізний купол" перехопили частину з них.

      Зазначається, що переважна більшість ракет, що досягла території Ізраїлю вибухнула на відкритих територіях.

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      Повідомлень про жертви внаслідок ракетних обстрілів наразі немає.

      Видання The Times of Israel відзначає, що ракети були випущені по території Ізраїлю після того, як ХАМАС оголосив про припинення вогню в Секторі Гази.

      Нагадаємо, що вранці 25 березня ракета великої дальності потрапила в житловий будинок в ізраїльському селищі Мішмерет. В результаті атаки постраждали шестеро людей, включаючи дітей.

      Після цього Армія оборони Ізраїлю відновила удари по цілях ХАМАС у Секторі Гази. В ізраїльській армії зазначили, що під час обстрілу був знищений офіс лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія.

      У відповідь ХАМАС випустив ракети по території Ізраїля, що на межі Сектора Гази.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

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      Джерело: 24 Канал
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