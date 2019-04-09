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      Армія не збирається ставати на коліна перед агресорами і ворогами України, – Муженко

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      Муженко застеріг політиків від намагань розколоти армію
      Муженко застеріг політиків від намагань розколоти армію / Фото з відкритих джерел

      Українська армія не стане на коліна перед ворогом – російським агресором, незважаючи на всі спроби розколоти і залякати військових через поширення пропаганди.

      Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко застеріг від намагання на розколи армію. Він зауважив, що роль ЗСУ цинічно принижується в збереженні України як держави, і це є найбільшою загрозою для національної безпеки.

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      Останнім часом багато сумнівних заяв, погроз політиків та різних невігласів стосовно військових Збройних сил України. Використовуються російські пропагандистські штампи, спрямовані на залякування, розбрат і розкол в армійському середовищі,
      – наголосив Муженко.

      Він запевнив, що стоятиме на захисті армії, яка є основним фактором стабільності держави. Також керівник Генштабу закликав політиків і суспільство поважати гідність кожного військового – від солдата до генерала.

      "Ми служимо Українському народу і не збираємось ставати на коліна перед агресорами і ворогами України – це основа бойового духу Збройних Сил", – наголосив він.

      Муженко неодноразово заявляв, що українські військові кожного року підвищують свої спроможності та здатні протистояти агресії Росії. Остання може вдатися до диверсій на передовій Донбасу перед виборами президента України.

      Яких успіхів досягають бійці ЗСУ на Донбасі?Військові ЗСУ можуть похвалитися успішною ліквідацією ворожих позицій та техніки окупантів на Донбасі. Їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.

      Окрім того, бійці знищили склад боєприпасів окупантів, який після удару феєрично спалахнув та згорів дотла. Внаслідок удару також загинули два бойовики.

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      Теги: Збройні сили України Віктор Муженко Новини України Новини політики
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