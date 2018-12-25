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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Армія онлайн-прихильників: кому серед спортсменів немає рівних у соціальних мережах

      Спорт навиворіт 58 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – в сучасному світі спорту викладатися у тренажерному залі до сьомого поту вже замало, потрібно наполегливо розширювати рамки музею власних трофеїв. На шляху до успішної кар'єри зіркам кортів, рингів та стадіонів доводиться частенько "залипати" у планшетах і смартфонах.

      Також у випуску: 

      Що публікують у соціальних мережах зірки українського спорту.

      Теги: Спорт Спорт навиворіт Соцмережі
      Джерело: 24 канал
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