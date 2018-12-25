Армія онлайн-прихильників: кому серед спортсменів немає рівних у соціальних мережах

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – в сучасному світі спорту викладатися у тренажерному залі до сьомого поту вже замало, потрібно наполегливо розширювати рамки музею власних трофеїв. На шляху до успішної кар'єри зіркам кортів, рингів та стадіонів доводиться частенько "залипати" у планшетах і смартфонах.

Також у випуску: Що публікують у соціальних мережах зірки українського спорту.