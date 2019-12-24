Армія Росії взяла на озброєння новий потужний зенітний ракетний комплекс: що про нього відомо

Міністерство оборони Росії отримало новітню зенітну ракетну систему середньої дальності С-350 "Вітязь".

Як повідомляє преслсужба концерну "Алмаз-Антей", який власне і поставив російському Міноборони "Вітязь", церемонія передачі техніки пройшла на полігоні Капустін Яр у Астраханській області. У межах передачі техніку вивели на полігон, а опісля відбулися обльоти з супроводом реальних повітряних цілей.

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Зауважимо, що державні випробування нового зенітного комплексу С-350 "Вітязь" завершили у квітні 2019 року. Тоді ж стало відомим, що запустять його у серійне виробництво.

Що відомо про новий ЗРК "Вітязь".

Його застосовують для протиповітряної оборони та відносять до нового покоління зенітних ракетних комплексів. Він являє собою самохідну пускову установку. Серед завдань комплексу – знищення аеродинамічних і балістичних цілей на гранично малих і великих висотах, зокрема крилаті ракети. Також комплекс має забезпечити захист відмалопомітних бойових літаків.

"Вітязь" може працювати як автономно, так і в складі ешелону протиповітряної оборони. У його боєкомплект входять ракети середньої дальності, які використовуються в С-400, і ракети малої дальності. Відповідно до даних із відкритих джерел одна пускова установка С-350 має 12 зенітних ракет.

За планами, новий ЗРК має прийти на зміну зенітним ракетним комплексам С-300ПС і Бук-М1-2. Крім того, ЗРК С-350 має доповнити зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності С-400, який Росія взяла на озброєння в 2007 році\

До слова, на початку жовтня російський президент Володимир Путін хвалився розробкою надпотужних ударних комплексів, які нібито зможуть подолати будь-яку систему протиракетної оборони. За його словами, такої зброї ніде більше немає у світі.