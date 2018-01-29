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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Армія Росії отримала новітню зброю

00:22, сьогодні 2278 Читать новость на русском
Російська армія отримала на озброєння нові автомати (ілюстрація)
Російська армія отримала на озброєння нові автомати (ілюстрація) / Соцмережі

Новітні моделі автоматів Калашнікова АК-12 и АК-15 і автомати АЕК-971 і АЕК-973 розробки заводу імені Дегтярьова надійшли на озброєння збройних сил Росії.

Як стверджує директор із зовнішніх комунікацій концерну "Калашніков" Софія Іванова, таке рішення Міноборони Росії ухвалило за підсумками випробувань, що проходили у 2017 році. Додамо, що загалом їх почали випробувати ще з 2011 року.

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За її словами, автомати АК-12 і АК-15 стануть частиною екіпірування "Ратник", яке у Росії позиціонується як екіпірування "солдата майбутнього", повідомляє ФАН.

Крім того, офіційна газета Міноборони Росії "Червона зірка" повідомила, що військове відомство вирішило взяти на озброєння не лише автомати виробництва "Калашнікова", а й автомати АЕК-971 і АЕК-973 розробки заводу імені Дегтярьова, пише "Лента".

Зазначається, що АК-12 і АК-15 за простотою та надійністю більше підходять для загальновійськових частин, а вироби ковровського заводу рекомендовано для різних спецпідрозділів.

"АК-12 – автомат калібру 5,45 міліметра, а АК-15 – калібру 7,62 міліметра, на них можна ставити магазини від попередніх моделей відповідних калібрів. Запобіжник на цих автоматах має чотири положення: це, крім блокування вогню, стрільба довгими чергами, черга з двох пострілів і одиночний постріл. Обидва автомата оснащеною планкою Пікаттіні – рейковим кріпленням для прицілів і інших аксесуарів. На автомати також можна встановити багнет-ніж, швидкознімний глушник і 40-міліметрові гранатомети ГП-25 та ГП-34", – йдеться на офіційному сайті виробника.

Також російський віце-прем’єр Дмитро Рогозін свого часу заявляв, що на АК-12 військовослужбовець відповідно до своїх уподобань, індивідуальних особливостей статури, специфіки завдань зможе використовувати нічну, денну, тепловізійну оптику, лазерний далекомір, а рукоятку затвору можна встановлювати у двох положеннях, тобто підходить і для шульги, передає РБК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готується до випуску модифікованої версії вогнеметної системи ТОС – після пострілу з цієї реактивної системи залпового вогню утворюється ефект спустошення всього живого.

Теги: Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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