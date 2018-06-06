Арнольд Шварценеггер зробив сюрприз Ломаченку: опублікували відео

Знаменитий актор Арнольд Шварценеггер не очікувано для українського боксера Василя Ломаченка провідав його у лікарні.

Про це повідомляє спільнота Ukraine Boxing.

Шварцнеггер запитав в українця, як проходить відновлення після операції на плечі. Також він запитав в українця, як той битиметься дальше, на що Ломаченко жартома відповів: "Я маю другу руку".

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Додамо, Ломаченко зараз перебуває в одній з лікарень Лос-Анджелеса, де його прооперували 31 травня.

Нагадаємо, Ломаченко травмувався під час поєдинку проти Хорхе Лінареса, якого переміг нокаутом у 10 раунді, та став чемпіоном світу за версією WBC. Відновлення українця триватиме до жовтня, а вийти на ринг Ломаченко зможе лише у грудні. Однак він вже назвав ім'я свого майбутнього суперника.