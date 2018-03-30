Арнольда Шварценеггера терміново прооперували

Відомий голлівудський актор, екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на відкритому серці. Зараз стан Шварценеггера оцінюється як стабільний.

Про це повідомляє видання TMZ.

"Лікарі були готові до невдалої заміни катетерного клапана і швидко вирішили, що Арнольд потребує екстреної операції на відкритому серці", – зазначає видання.

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Операція тривала кілька годин у медичному центрі "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесі.

Додамо, що Шварценеггер уже не вперше потрапляє під ніж. Так, у 1997 році йому замінили аортальний клапан.