Ароматна полуниця: 3 оригінальні рецепти з головною ягодою сезону

На прилавках магазинів вже як декілька днів з’явилися довгоочікувані ягоди сезону – стигла полуниця. Кулінарний журналіст Анастасія Голобородько розповіла, що цікавого можна приготувати з таким продуктом.

На думку Анастасії, найкращим "винаходом" початку літа є ягоди. У них міститься весь спектр смаків і користі, низька калорійність та дуже "інстаграмний" вигляд. Полуницю можна куштувати як в первинному вигляді, так і готувати з неї велику кількість різноманітних страв.

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Кулінар запропонувала декілька рецептів, які варто додати у свою записну книгу.

Салат з полуницею

Інгредієнти:

Жменя шпинату;

Полуниця;

1-2 шт. буррати;

Трюфельна олія;

Сіль;

Сік лайму або лимона.

Рецепт приготування:

Найперше помийте та просушіть листя шпинату (можна також використовувати цикорій, руколу).

Потім додайте полуницю і сир. Замість буратти можна використовувати ніжну моцарелу, страчателлу або навіть рікоту.

Посоліть і заправте салат ароматною олією.

Смачного!

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Полуничний суп з ревенем

Інгредієнти:

5 паростків ревеня;

350-500 мл води;

3 см кореню імбиру;

250 г полуниці;

8-12 фініків;

1 лайм, цедра.

Рецепт приготування:

Ревінь очистіть від грубих частин на ніжці, наріжте шматочками довжиною по 2-3 см і додайте в каструлю з 250 мл води.

Натріть імбир і цедру лайму. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-8 хвилин, поки ревінь не почне розчинятися.

В цей час змішайте та збийте блендером в одній посудині такі продукти як полуницю, фініки без кісточок і воду, щоб утворилась рідка консистенція.

Подавайте з йогуртом або кокосовими вершками чи квітами бузини.

Смачного!

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Шоколадний авокадо-мус з полуницею

Інгредієнти:

2 авокадо;

⅓ стакана кокосових вершків;

2-3 ст.л. рідкого меду або кленового сиропу;

3 ст.л. какао;

Насіння ½ стручка ванілі або ванільна есенція;

Полуниця.

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Приготування:

Спочатку змішайте всі інгредієнти, окрім полуниці, в блендері, та збийте до однорідного стану.

Розлийте готовий мус в стакани та зберігайте в холодильнику протягом доби.

Десерт варто подавати з полуницею.

Смачного!