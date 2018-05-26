Ароматна полуниця: 3 оригінальні рецепти з головною ягодою сезону
На прилавках магазинів вже як декілька днів з’явилися довгоочікувані ягоди сезону – стигла полуниця. Кулінарний журналіст Анастасія Голобородько розповіла, що цікавого можна приготувати з таким продуктом.
На думку Анастасії, найкращим "винаходом" початку літа є ягоди. У них міститься весь спектр смаків і користі, низька калорійність та дуже "інстаграмний" вигляд. Полуницю можна куштувати як в первинному вигляді, так і готувати з неї велику кількість різноманітних страв.
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Кулінар запропонувала декілька рецептів, які варто додати у свою записну книгу.
Салат з полуницею
Інгредієнти:
Жменя шпинату;
Полуниця;
1-2 шт. буррати;
Трюфельна олія;
Сіль;
Сік лайму або лимона.
Рецепт приготування:
Найперше помийте та просушіть листя шпинату (можна також використовувати цикорій, руколу).
Потім додайте полуницю і сир. Замість буратти можна використовувати ніжну моцарелу, страчателлу або навіть рікоту.
Посоліть і заправте салат ароматною олією.
Смачного!
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Полуничний суп з ревенем
Інгредієнти:
5 паростків ревеня;
350-500 мл води;
3 см кореню імбиру;
250 г полуниці;
8-12 фініків;
1 лайм, цедра.
Рецепт приготування:
Ревінь очистіть від грубих частин на ніжці, наріжте шматочками довжиною по 2-3 см і додайте в каструлю з 250 мл води.
Натріть імбир і цедру лайму. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-8 хвилин, поки ревінь не почне розчинятися.
В цей час змішайте та збийте блендером в одній посудині такі продукти як полуницю, фініки без кісточок і воду, щоб утворилась рідка консистенція.
Подавайте з йогуртом або кокосовими вершками чи квітами бузини.
Смачного!
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Шоколадний авокадо-мус з полуницею
Інгредієнти:
2 авокадо;
⅓ стакана кокосових вершків;
2-3 ст.л. рідкого меду або кленового сиропу;
3 ст.л. какао;
Насіння ½ стручка ванілі або ванільна есенція;
Полуниця.
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Приготування:
Спочатку змішайте всі інгредієнти, окрім полуниці, в блендері, та збийте до однорідного стану.
Розлийте готовий мус в стакани та зберігайте в холодильнику протягом доби.
Десерт варто подавати з полуницею.
Смачного!
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