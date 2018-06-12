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Ароматний кускус з гранатом і м'ятою: простий рецепт

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Кускус з гранатом і м'ятою
Кускус з гранатом і м'ятою / Фото з відкритих джерел

Кускус з гранатом і м'ятою – оригінальний гарнір до усіх страв: м'яса, птиці чи риби. Також він може стати й окремою вегетаріанською стравою.

За цим рецептом Ви зможете дуже швидко приготувати оригінальну легку страву. Кількість часнику можна коригувати за смаком, а кінзу зовсім виключити.

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кускус з гранатом і м'ятою

Інгредієнти: кускус – 200 г, м'ята – 50г, кінза, часник – 1 зубчик, лимон – ½ шт., зерна граната, оливкова олія, сіль та перець за смаком.

Як приготувати кускус з гранатом і м'ятою:

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Кускус залий окропом в пропорції 1: 1 і залиш на 10 хвилин під кришкою. Дрібно порубати м'яту і кінзу і додати у готовий кускус, заправити лимонним соком, додати роздавлений часник, посолити і поперчити за смаком, ретельно перемішати. Скропити страву оливковою олією і додати зерна граната.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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