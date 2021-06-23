Таку думку висловив глава компанії Мауро Лонгобардов в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Для нас воно (підвищення ренти – 24 канал) Створює додаткове фінансове навантаження при виробництві залізної руди і йде всупереч можливості інвестувати 1 млрд доларів. Після прийняття законопроєкту вироблена компанією сталь стане менш конкурентоспроможною,

– сказав Лонгобардов.

За його словами, АрселорМіттал Кривий Ріг до зустрічі глави ради директорів Лакшмі Міттала і президента України Володимира Зеленського не планував інвестувати 1 млрд доларів у розвиток виробництва.

Цю інвестицію ми не планували. Частина цієї інвестиції плануємо направити на те, щоб продовжити життя нашого ГЗК на 25–30 років. Також ми думаємо над тим, як запровадити" зелені "технології",

– повідомив глава компанії.

У ході візиту Лакшмі Міттала в Україні у квітні цього року АрселорМіттал Кривий Ріг підписав спільний з урядом меморандум, названий "Сталевий мільярд".

У повідомлення мовилось про те, що інвестиційна програма в розмірі 1 млрд доларів спрямована на зниження впливу виробництва на навколишнє середовище, сталий розвиток підприємства і впровадження принципів циркулярної економіки: економного та повторного використання ресурсів і переробки відходів виробництва.