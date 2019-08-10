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      О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал", и кому теперь приготовиться

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      О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал"?
      О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал"? / "АрселорМиттал Кривой Рог"

      Недавно в Офисе президента состоялась встреча, организованная на высшем дипломатическом уровне – президент Украины Владимир Зеленский и руководство "АрселорМиттал".

      Повод для встречи – уголовное дело СБУ по экоциду и бурная реакция иностранных дипломатов, вставших на защиту "Арселора". Это одно из самых показательных для иностранных инвесторов дел.

      К теме: Договоренность Зеленского с олигархами: возможно ли соглашение

      Это огромная надежда для жителей Кривого Рога, которые ежедневно дышат выбросами и страдают от связанных с этим заболеваний. Итак, согласно соглашению сторон, которое есть в распоряжении Цензор.Нет, и подписано гендиректором "Арселора" Парамжитом Калоном, "Арселор" обязуется:

      1. Завершить свою инвестиционную программу за пять лет, и вложить еще 1,8 миллиарда долларов инвестиций, что позволит уменьшить вредные выбросы на 50-55%. А в ближайшее время предприятие обязалось сократить вредные выбросы на 10-15%. То есть быстрых радикальных решений не будет – быстрым может быть только закрытие предприятия. "Арселор" признает, что они делают 2/3 вредных выбросов в Кривом Роге (и намекает тем самым, что еще треть добавляют предприятия Ахметова).

      2. Выделять по 100 миллионов гривен в год (сколько лет не указано) для финансирования онкологической больницы.

      3. Выплатить 50 миллионов гривен в течение двух лет на финансирование стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

      4. Выделить отходы металлургии для проекта строительства новых бетонных дорог в Украине.

      Индусы написали в тексте: "чтобы страна двигалась вперед, необходима эффективная система власти с одинаковыми, честными для всех участников процесса правилами и подходами". То есть прямым текстом намекнули Офису президента – для доверия инвесторов такие же суровые расследования должны пройти и по всем другим загрязнителям окружающей среды. А в топ-10 вместе с "Арселором" – предприятия Ахметова, подарившего по просьбе президента "скорые помощи".

      Интересно, кто теперь и как зафиксирует сокращение выбросов на 10-15%? Надо бы это продемонстрировать обществу.

      Дело по экоциду СБУ не закрыто, но каких-то проблем, мешающих работе "Арселора" по данному поводу СБУ создавать пока не будет. Интересно, о чем теперь будут договариваться с Ахетовым – будет ли он платить свою долю? И когда такие же договора с олигархами Зеленский начнет заключать по другим городам?

      Читайте також: Небрежный менеджемент: Баканов прокомментировал обыски СБУ на "АрселорМиттал" в Кривом Роге

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Публікації Рінат Ахметов Екологія Новини Кривого Рогу
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