"АрселорМіттал Кривий Ріг" відмовився в поставках сірчаної кислоти від українських виробників

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", що входить в транснаціональну корпорацію ArcelorMittal, заявляє про відмову ПАТ "Сумихімпром" і ДП "Східний ГЗК" поставляти сірчану кислоту на підприємство без пояснень причин.

Про це повідомив Володимир Ткаченко, заступник генерального директора АМКР, в ході першого засідання Моніторингової групи з питань виробництва та імпорту сірчаної кислоти при Державній регуляторній службі України, передає Uaprom.

Зараз ми стикаємося з відсутністю сірчаної кислоти на внутрішньому ринку. Чому ми веземо сировину з Білорусі? У нас немає вибору, ми не можемо купити сірчану кислоту в Україні,

– сказав він.

За його словами, "АрселорМіттал Кривий Ріг" споживає 2,5-3 тис. т цієї сировини на місяць. Крім того, він нагадав, що комбінат інвестував близько $ 170 млн в будівництво нових коксових батарей.

"Чекали, що з осені вони запрацюють на повну потужність, але зараз це під питанням", – зазначив В. Ткаченко.

При цьому, як зазначив заступник гендиректора, державні підприємства – "Сумихімпром" і Східний ГЗК, які виробляють сірчану кислоту в Україні – не є власниками цієї продукції.

"Вони працюють за давальницькими схемами і не можуть нічого продавати. Тому ми змушені працювати з третіми особами, з трейдерами. Ми пишемо листи в "Сумихімпром" і Східний ГЗК, телефонуємо – ніякої відповіді, вони йдуть у відмову", – підкреслив В. Ткаченко.

При цьому він зазначив, що Жовті Води, де знаходиться Східний ГЗК, знаходяться поруч з Кривим Рогом. "Ми б весь час купували сірчану кислоту в Жовтих Водах, але ми в такому становищі, що не можемо купити", – констатував він.

В. Ткаченко нагадав, що два тижні тому на АМКР склалася критична ситуація, коли сірчаної кислоти вистачало тільки на 1,5 дня роботи. "Довелося довозити сировину автомобільним транспортом з Білорусі. Зараз у нас тижневий запас цієї сировини. Це ненормальна ситуація", – зазначив заступник гендиректора АМКР.