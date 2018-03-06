Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко продублювали героїв голлівудського фільму

Голосами Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко заговорять герої "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт", який незабаром стартує на великих екранах.

Зіркове подружжя вперше спробувало себе в якості акторів дубляжу.

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Голосом Тоні в українському варіанті фільму заговорить подруга Лари Крофт – Софі. Співачка зізнається, що давно мріяла спробувати себе в акторському мистецтві озвучування.

"До того ж Лара Крофт – особлива героїня для мене. Я просто фанатіла від цієї дівчини в дитинстві. Така можливість – це доля. Сподіваюсь, я впоралася і вловила ідею фільму. Шкода тільки, що епізод був невеличким. Хочу ще!", – добавила співачка.

Арсен Мірзоян озвучив головного бандита на таємничому острові Яматай. Співак розповідає, що йому також дуже сподобалося, однак зізнається, що трохи недооцінив суть і складність дубляжу.

"Уявіть: мені навіть пропонували манекена, щоб я з ним боровся. Крім того, іноді репліки потрібно було озвучувати крізь задишку, для чого доводилося робити деякі вправи. Але загалом, впевнений, мій герой трохи змужнів з моїм голосом", – розповів співак.

Нагадаємо, бойовик "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" – стрічка, сюжет якої ґрунтується на ком'ютерній грі. Зйомки велися у Південній Африці з січня 2017 року та закінчилися на кіностудії Warner Bros. Studios, Leavesden у Великобританії у червні 2017 року.

Переглянути фільм можна буде у всіх кінотеатрах України уже з 15 березня.

Дивіться трейлер до фільму "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт"