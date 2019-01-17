Арсенал – Челсі: букмекери назвали фаворита матчу

"Арсенал" та "Челсі" хоч і залишаються європейськими грандами, але у цьому сезоні Прем’єр-ліги їм поки що залишається боротися не за чемпіонство, а лише за право зіграти у Лізі чемпіонів. Як вже заявив головний тренер "канонірів" Унаї Емері, його команді буде тяжко пробитися туди, якщо вони не обіграють "Челсі".

Зараз команди розділяють шість очок, а часу до закінчення чемпіонату залишається все менше.

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Не дивлячись на те, що "Арсенал" буде приймати "аристократів" на своєму полі, шанси поки що не на його користь. Аналітики Parimatch дають 34% на перемогу господарів і 39% на перемогу гостей. Нічия, яка "канонірів" теж не сильно влаштує, оцінюється у 29%. Нагадаємо також, що попередня зустріч команд завершилася на користь "Челсі" (3:2). Хоча тоді "Арсенал" по ходу гри зміг зрівняти рахунок, поступаючись 0:2.

Зараз підопічні Емері грають вдома краще, ніж у гостях. На їх рахунку вже п’ять матчів у гостях без перемог у Прем’єр-лізі (три поразки і дві нічиї). Причому в минулий раз "Арсенал" поступився середняку чемпіонату "Вест Хему".

Відмітимо також, що обидві команди на початку сезону отримали нових тренерів. Унаї Емері замінив Арсена Венгера, а Мауріціо Саррі прийшов на місце Антоніо Конте. Звісно, "Арсенал" і "Челсі" не ті клуби, де дають багато часу на розкачку і від результатів таких матчів може залежати, кого відправлять у відставку по закінченні чемпіонату. Хоча, його можуть і не чекати, як вже сталося з екс-коучем "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо. Він, нагадаємо, у свій тренував і "Челсі", а поки знаходиться у пошуку нової роботи, випробує себе на одному з телеканалів у якості експерта під час матчу "Арсенал" – "Челсі".

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