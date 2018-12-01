Арсенал – Карпати: відео голу у матчі УПЛ

У матчі між київським "Арсеналом" та львівськими "Карпатами" після першого тайму мінімально перемагають господарі поля.

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На 24-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. У свої ворота відправив м'яч Папа Гуйє після прострілу від Дубінчака з правого флангу, якого до воріт гостей пропустив Федецький, махнувши ногою повз м'яча в досить простій ситуації.

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