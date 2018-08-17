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Арсенал-Київ – Чорноморець: відео голів та моментів матчу УПЛ

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Арсенал-Київ – ЧОрноомрець відео голів
Арсенал-Київ – ЧОрноомрець відео голів

П'ятий тур УПЛ відкривали у п'ятницю "Арсенал-Київ" та "Чорноморець". Перші є поки аутсайдерами чемпіонату. Однак саме їм вдалося першим вийти вперед у цьому матчі.

Автором першого голу у цьому матчі став Олексій Майданевич. Захисник головою переправив м'яч у сітку воріт після подачі з кутового.

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Відео голу Майданевича у ворота "Чорноморця"

 

Та перевага "канонірів" у матчі не протрималася і десять хвилин. Ще до перерви "моряки" зрівняли рахунок – Руслан Бабенко пробив у дотик в протихід воротарю після пасу Олексія Савченка.

Відео голу Бабенка у ворота "Арсенал-Київ"

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Теги: Новини спорту Футбол УПЛ ФК Чорноморець ФК Арсенал-Київ
Джерело: 24 Канал
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