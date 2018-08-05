Арсенал-Київ – Маріуполь: відео голів та моментів матчу

Ще у першому таймі матчу між "Арсенал-Київ" та "Маріуполем" глядачі побачили три голи.

Першими відзначилися гравці київської команди. Це перший гол "Арсенал-Київ" в УПЛ. Історичне досягнення на свій рахунок записав Аурелій Нгейітала, в якого на спині красується напис "Лола". Гравець в дотик замкнув навіс з флангу.

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Та після того забивали лише гравці "Маріуполя". Спочатку Фомін реалізував пенальті за фол Ніколіча при подачі з кутового.

І після подачі з кутового "Маріуполь" вийшов вперед. Правда, кутовий подавали гравці "Арсеналу". Перехопивши м'яч, Борячук пройшов з ним від центрального кола. При цьому Дубінчак, який мав завадити форварду, підковзнувся, і нападник пробив по воротах. При цьому Сітало мав можливість відбити м'яч, але той пройшов під його руками

Відео моментів матчу "Арсенал-Київ" – "Маріуполь"

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