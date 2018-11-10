"Олександрія" на виїзді розгромила "Арсенал-Київ": відео голів

В 15-му турі української Прем'єр-ліги "Арсенал-Київ" вдома поступився "Олександрії".

Арсенал-Київ – Олександрія 0:3

Голи: Шастал, 33, Сітало, 88

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На 33-й хвилині після вкидання ауту на правому фланзі атаки "Олександрії" Грицук зробив навіс на дальню штангу і Шастал головою завдав влучного удару – 0:1.

Відео голу Шастала у ворота Арсеналу



На початку другого тайму Вакулко зміг заробити пенальті у ворота "Олександрії". Але господарі поля не змогли скористатися нагодою зрівняти рахунок: Акулінін сильно пробив, але Сітало зміг вгадати кут і парирував удар.



Вже під завісу матчу олександрійці зняли всі питання про переможця. Спочатку Грицук вивів Сітало один на один з голкіпером, і футболіст "Олександрії" точно пробив повз свого однофамільця. А вже у додатковий час Ковалець довів рахунок до розгромного.

Варто зазначити, що "Арсенал-Київ" у другому таймі мав безліч моментів, щоб забити хоча б "гол престижу". Але саме гості зустрічі показали кращу реалізацію моментів.

Таким чином, завдяки цій перемозі "Олександрія" обійшла "Динамо" в турнірній таблиці, та потрапила в групу Ліги чемпіонів. "Арсенал-Київ" продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці.

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