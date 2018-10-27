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      Арсенал-Київ – Шахтар: онлайн поєдинку

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      Арсенал – Шахтар онлайн поєдинку
      Арсенал – Шахтар онлайн поєдинку

      Матч між київським "Арсеналом" та донецьким "Шахтарем" у суботу, 27 жовтня, продовжить 13-ий тур чемпіонату України. Зустрачатимуться команди з різних полюсів турнірної таблиці – "Шахтар" лідирує в УПЛ, у той час як "каноніри" посідають останню сходинку.

       

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      Ці команди між собою зустрічалися у першому колі у Харкові. Тоді голи Мораєса, Фернандо та Тайсона ще у першому таймі принесли "гірникам" більш чим впевнену перемогу 3:0.

      Варто зауважити, що з цього часу в "Арсенал-Київ" змінився тренер. Замість італійця Фабріціо Раванеллі прийшов український спеціаліст В'ячеслав Грозний. І навіть зумів створити невелику сенсацію, обігравши на виїзді "Ворсклу" 0:2. Тоді два голи забив Сергій Гринь. Однак у цьому матчі він не допоможе "канонірам", нападник відновлюється від травми. Окрім того, він належить "Шахтарю", і за угодою не може зіграти проти "гірників".

      Матч "Арсенал-Київ" – "Шахтар" розпочнеться о 17:00.

       

      Теги: Спорт Футбол Шахтар УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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