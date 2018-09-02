Арсенал-Київ – Зоря: відео голів та моментів матчу УПЛ
"Арсенал" Київ у 7-му турі УПЛ вдома приймає луганську "Зорю". Після першого тайму гості виграють з розгромним рахунком.
Гол Олександр Караваєв, 5 ("Зоря") – 0:1
Гол Дмитро Хомченовський, 13 ("Зоря") – 0:2
Гол Рафаель Ратао, 44 ("Зоря") – 0:3
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Джерело: 24 Канал
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