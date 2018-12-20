"Арсенал-Київ" може знову змінити головного тренера

Головний тренер молодіжної команди "Динамо" Юрій Мороз може замінити В'ячеслава Грозного у ФК "Арсенал-Київ".

За інформацією Footboom, досвідчений фахівець обіцяв допрацювати з командою до зимової перерви, а потім вже визначитися – залишатися чи ні. У нього повинна була відбутися зустріч з керівництвом клубу, але поки що незрозуміло, яке рішення буде прийнято.

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Якщо Грозний не захоче залишатися в "Арсеналі-Київ", то його місце може зайняти Юрій Мороз, який зараз працює з молодіжною командою "Динамо", яка пішла зимувати на першому місці в турнірній таблиці з відривом в 3 очки від однолітків з "Олександрії" .

Нагадаємо, що київський "Арсенал" у зимове трансферне вікно попрощається одразу з дев'ятьма футболістами.

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