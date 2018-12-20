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      "Арсенал-Київ" може знову змінити головного тренера

      63 Читать новость на русском
      В'ячеслав Грозний може покинути "Арсенал-Київ"
      В'ячеслав Грозний може покинути "Арсенал-Київ"

      Головний тренер молодіжної команди "Динамо" Юрій Мороз може замінити В'ячеслава Грозного у ФК "Арсенал-Київ".

      За інформацією Footboom, досвідчений фахівець обіцяв допрацювати з командою до зимової перерви, а потім вже визначитися – залишатися чи ні. У нього повинна була відбутися зустріч з керівництвом клубу, але поки що незрозуміло, яке рішення буде прийнято.

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      Якщо Грозний не захоче залишатися в "Арсеналі-Київ", то його місце може зайняти Юрій Мороз, який зараз працює з молодіжною командою "Динамо", яка пішла зимувати на першому місці в турнірній таблиці з відривом в 3 очки від однолітків з "Олександрії" .

      Нагадаємо, що київський "Арсенал" у зимове трансферне вікно попрощається одразу з дев'ятьма футболістами.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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