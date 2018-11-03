Центарльним матчем вихідних стане матч "Арсенал" – "Ліверпуль" у чемпіонаті Англії. Обоє команд зараз перебувають к топ-4, тож для одних це буде можливість наблизитися до суперника, для інших – піти у відрив. Гру можна буде переглянути в Україні по телебаченні та онлайн.

Гра в Україні буде транслюватиметься на каналі "Футбол 1". Початок зустрічі о 19:30. Читайте також: "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу Дивитися онлайн матч "Арсенал" – "Ліверпуль" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак варто відзначити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Також перегляд відео матчів (як прямі трансляції, так і небезпечні моменти зустрічі) на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент. Нагадаємо, матч "Арсенал" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 3 листопада. Початок зустрічі о 19:30.