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      Арсенал – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

      25 Читать новость на русском
      Арсенал – Лверпуль дивитися онлайн
      Арсенал – Лверпуль дивитися онлайн

      Центарльним матчем вихідних стане матч "Арсенал" – "Ліверпуль" у чемпіонаті Англії. Обоє команд зараз перебувають к топ-4, тож для одних це буде можливість наблизитися до суперника, для інших – піти у відрив. Гру можна буде переглянути в Україні по телебаченні та онлайн.

      Гра в Україні буде транслюватиметься на каналі "Футбол 1". Початок зустрічі о 19:30.

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      Дивитися онлайн матч "Арсенал" – "Ліверпуль" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак варто відзначити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Також перегляд відео матчів (як прямі трансляції, так і небезпечні моменти зустрічі) на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

      Нагадаємо, матч "Арсенал" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 3 листопада. Початок зустрічі о 19:30.

       

       

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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