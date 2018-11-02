Одним з найцікавіших матчів вихідних стане зустріч лондонського "Арсеналу" та "ЛІверпуля" у чемпіонаті Англії. Букмекери оцінили шанси кожної з команди у грі, яка відбудеться у суботу, 3 листопада.

Так, у William Hill на перемогу "Арсеналу" приймають з коефіцієнтом 3,60, у той час як на перемогу "Ліверпулю" коефіцієнт становить 2,00. Нічия у матчі – 3,70.

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Щодо PariMatch, то їх експерти перемогу канонірів оцінили коефіцієнтом 3,90. Коефіцієнт 1,95 на те, що переможе "Ліверпуль". Нічийний результат – 3,75.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Арсеналу" – у Marathon bet. Вони на їх перемогу приймають з коефіцієнтом 3,95. Щодо перемоги "Ліверпуля", то її оцінено в 1,99. Нічия – 3,90.

"Фаворит спорт" на перемогу "Арсеналу" приймає з коефіцієнтом 3,95, перемогу "Ліверпуля" – 1,98, нічию – 3,75.

Матч 11-го туру чемпіонату Англії між лондонським "Арсеналом" та "Ліверпулем" відбудеться у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" 3 листопада о 19:30 за київським часом.

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