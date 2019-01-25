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      Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч Кубка Англії

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      Арсенал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн
      Арсенал – Манчестер Юнайтед де дивитися

      У п'ятницю, 25 січня, "Арсенал" вдома зіграє перший матч проти "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. На жаль, в Україні трансляція цього матчу не запланована.

      Пряму трансляцію протистояння "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" можна буде подивитися на російському телеканалі "Матч! Футбол 1". В Україні трансляція не запланована.

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      Зазначимо, що гра "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" розпочнеться о 21:55 за київським часом. Цього сезону ці команди вже встигли провести очний поєдинок, який відбувся в рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги. Тоді лондонці зуміли додати до своєї скарбнички один бал, зігравши з "манкуніанцями" внічию з рахунком 2:2.

      Цю зустріч точно пропустить основний голкіпер гостей Давід Де Хеа. Головний тренер Уле Гуннар Сульшер вирішив надати відпочинок 28-річному іспанцю.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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