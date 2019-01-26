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      "Манчестер Юнайтед" розгромно переміг "Арсенал": відео

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      Арсенал - Манчестер Юнайтед: відео голів, огляд матчу
      Арсенал – Манчестер Юнайтед результат та огляд / twitter.com/ManUtd

      1/16 фіналу Кубка Англії подарувала вболівальникам топ-матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". У першій грі між командами "Арсенал" на домашній арені розгромно програв гостям з Манчестера.

      Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:3
      Голи: Обамеянг, 43 – Санчес, 31, Лінгард, 33, Марсьяль, 82

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      У середині тайму протягом двох хвилин "червоні дияволи" двічі розписалися у воротах Петера Чеха. Спершу своєї прізвище на табло записав Алексіс Санчес. Чилієць майстерно обіграв голкіпера "канонірів" і влучно пробив з гострого кута під поперечину.

      Відео голу Санчеса

      Не минуло двох хвилин, як перевагу "Манчсетер Юнайтед" збільшив Лінгард. Бельгійський форвард Ромелу Лукаку викотив на британця, який більярдним ударом не залишив шансів Чеху.

      Відео голу Лінгарда

      Під завісу першого тайму підопічні Унаї Емері все ж скоротили відставання. Ремзі пройшов лівим флангом і віддав пас у штрафний майданчик гостей. На передачу відгукнувся Обамеянг, який практично з лінії воріт переправив м'яч у сітку – 1:2.

      Відео голу Обамеянга

      У другому таймі "гармаші" були надзвичайно близькі, щоб зрівняти рахунок. Зокрема, потужно здалеку пробивав Ляказетт, проте голкіпер МЮ Серхіо Ромеро врятував свою команду.

      Наприкінці гри Антоні Марсьяль збільшив шанси на те, що саме "Манчестер Юнайтед" вийде до 1/8 фіналу. Француз Поль Погба протягнув м'яч через половину поля "Арсеналу" й прицільно пробив. Петр Чех партнерів урятував, проте Марсьяль був першим на добиванні – 1:3.

      Відео голу Марсьяля

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      Теги: Футбол Спорт Арсенал Манчестер Юнайтед
      Джерело: 24 Канал
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