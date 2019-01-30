"Арсенал" офіційно орендував у "Барселони" зіркового півзахисника
Півзахисник "Барселони" Деніс Суарес до кінця сезону став гравцем лондонського "Арсеналу".
За лондонським клубом залишиться право викупу 25-річного іспанця. Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу.
Читайте також: Неймар не допоможе ПСЖ у матчах Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед"
Перед тим, як відправити Суареса в оренду, "Барселона" підписала з ним новий контракт до літа 2021 року. Після орендного терміну "Арсенал" має право викупити іспанця, сума трансферу складе 20 мільйонів євро.
Раніше півзахисник вже грав під керівництвом тренера лондонців Унаї Емері, виступаючи за "Севілью" з 2014-го по 2015 рік.
У нинішньому сезоні Ла Ліги 25-річний футболіст провів лише 2 матчі в складі "Барселони", провівши на полі 17 хвилин.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО10 липня 2014 , 11:11
"Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"6 лютого 2015 , 11:27