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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Арсенал" офіційно орендував у "Барселони" зіркового півзахисника

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      Деніс Суарес перейшов в "Арсенал"
      Деніс Суарес перейшов в "Арсенал" / Фото з відкритих джерел

      Півзахисник "Барселони" Деніс Суарес до кінця сезону став гравцем лондонського "Арсеналу".

      За лондонським клубом залишиться право викупу 25-річного іспанця. Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу.

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      Перед тим, як відправити Суареса в оренду, "Барселона" підписала з ним новий контракт до літа 2021 року. Після орендного терміну "Арсенал" має право викупити іспанця, сума трансферу складе 20 мільйонів євро.

      Раніше півзахисник вже грав під керівництвом тренера лондонців Унаї Емері, виступаючи за "Севілью" з 2014-го по 2015 рік.

      У нинішньому сезоні Ла Ліги 25-річний футболіст провів лише 2 матчі в складі "Барселони", провівши на полі 17 хвилин.

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      Теги: Спорт Футбол Арсенал ФК Барселона
      Джерело: 24 Канал
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