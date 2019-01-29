"Арсенал" включив безвісти зниклого Еміліано Салу у заявку на матч з "Кардіффом"
"Арсенал" включив зниклого безвісти форварда "Кардіффа" Еміліано Салу в програмку до матчу проти валлійського клубу, який відбудеться 29 січня.
Замість номера футболіста "Арсенал" розташував жовтий нарцис, який є символом Уельсу.
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Поєдинок "Арсенал" – "Кардіфф" відбудеться у вівторок, 29 січня, стартовий свисток пролунає о 21:45.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
Джерело: 24 Канал
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