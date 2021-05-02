"Слуга" Дмитрук засвітився на шоу Шарія щодо трагедії 2 травня і знайшов "винних у трагедії"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук взяв участь у випуску програми проросійського пропагандиста Анатолія Шарія про події 2 травня в Одесі. Він стверджує, що винні у трагедії ті, хто і зараз впливають на політичне життя України.

Артем Дмитрук взяв участь у програмі з назвою "Я бачив це". Пропагандист Шарій зібрав у випуску тих людей, які брали участь в сутичках на Куликовому полі чи були їхніми свідками.

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Нардеп від "Слуги народу" у пропагандистському відео Шарія

Загальна тональність відео така, що це "фашисти" і "промайдануті активісти" вбили невинних людей. Втім, у всьому півгодинному випуску не була представлена інша сторона – постраждалі від дій проросійських колаборантів. Як і не було згадок про те, що сутички почалися з атаки на проукраїнських активістів.

Артем Дмитрук виступив у відео як безпосередній учасник подій. Щодо причин трагедії він зазначив: у місті нібито перебувало багато провокаторів і представників влади. У штабі, за його словами, начебто був навіть весь вищий склад правоохоронних органів і Верховної Ради. І вони, як стверджує нардеп, причетні до трагедії.

Скоріш за все, це моя особиста думка – вони замішані у тих подіях. Висновків слідства немає якраз тому, що у них замішані ті люди, які на сьогодні мають вплив в українській політиці,

– заявив Дмитрук.

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У програмі також взяли участь нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик, депутат районної ради від партії Шарія Олександр Чорноіваненко, співробітник "Беркуту", який приїхав на місце трагедії на виклик,

Артем Дмитрук потрапив до Ради ІХ скликання за мажоритарним округом №133 в Одеській області. Він представляв партію "Слуга народу". Наразі входить до цієї фракції у Раді, є членом комітету з питань правоохоронної діяльності.

Активіст Сергій Стерненко у своїх соцмережах зазначив: торік Артем Дмитрук брав участь у покладанні квітів на честь терористів. Він додав: взявши участь у такому відео, Дмитрук допоміг російській пропаганді.

Трагедія 2 травня: коротко