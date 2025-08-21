Прокуратура вважає, що Артем Косов намагається ввести суд в оману. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на заяву Руслана Кравченка.

Що говорив обвинувачений Косов на допиті?

Як ідеться у повідомленні Генпрокурора, обвинувачуваний Косов постійно плутав свої свідчення, змінював їх або ухилявся від відповідей на запитання, а його слова часто суперечили попереднім показам.

До слова, записи із бодікамер правоохоронців зафіксували, як Косов стверджував, що "вирішив зробити кидок через стегно". Однак під час судового засідання він заявив, що нібито випадково впав разом із жертвою.

Сторона обвинувачення висловила задоволення результатами засідання, оскільки суд призначив комплексну судово-медичну трасологічну експертизу. Крім того, за рішенням суду, Державне бюро розслідувань проведе додатковий слідчий експеримент за участю обвинуваченого.

Кравченко стверджує, що справа поступово наближається до завершення. Наступними етапами стане опрацювання результатів експертизи та слідчого експерименту, після чого розпочнуться судові дебати.

Які подробиці судового процесу?