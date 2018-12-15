Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (17-0, 12 КО) впевнено захистив свій титул у бою проти Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

Бій пройшов за впевненої переваги українського боксера. У 6-му раунді Далакян зміг відправити свого суперника третій раз у нокдаун і суддя зарахував технічний нокаут домініканця у цьому поєдинку. Також Далакян відправляв суперника в нокдаун у другому раунді.

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Таким чином, Артем Далакян вдруге у кар'єрі зміг захистити титул чемпіона світу за версією WBA.

Зазначимо, що в Україні як і раніше чотири чемпіони світу з боксу. Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, Василь Ломаченко володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA і WBO в легкій вазі, Олександр Гвоздик – чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі.

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