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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українець Далакян впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBA

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      Далакян Леброн результат хто переміг в бою
      Далакян – Леброн результат бою

      Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (17-0, 12 КО) впевнено захистив свій титул у бою проти Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

      Бій пройшов за впевненої переваги українського боксера. У 6-му раунді Далакян зміг відправити свого суперника третій раз у нокдаун і суддя зарахував технічний нокаут домініканця у цьому поєдинку. Також Далакян відправляв суперника в нокдаун у другому раунді.

      Читайте також: Далакян – Леброн: відео бою

      Таким чином, Артем Далакян вдруге у кар'єрі зміг захистити титул чемпіона світу за версією WBA.

      Зазначимо, що в Україні як і раніше чотири чемпіони світу з боксу. Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, Василь Ломаченко володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA і WBO в легкій вазі, Олександр Гвоздик – чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Спорт Артем Далакян
      Джерело: 24 Канал
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