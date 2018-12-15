23:32
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Далакян – Леброн: відео перемоги українця

      114 Читать новость на русском
      Далакян Леброн відео бою за титул чемпіона світу за версією WBA
      Далакян – Леброн відео бою

      Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій ваговій категорії Артем Далакян (17-0, 12 КО) провів захист титулу проти домініканця Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

      Далакян став другим боксером, який зумів достроково зупинити домініканця Грегоріо Леброна. Бій завершився в шостому раунді після серії нокдаунів від українського боксера.

      Читайте також: Українець Далакян впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBA

      У шостому раунді Далакян тричі відправив Леброна в нокдаун. Хоча претендент ні вражений, рефері в рингу скористався правилом трьох нокдаунів і зафіксував перемогу Далакян технічним нокаутом.

      Відео бою Артем Далакян – Грегоріо Леброн

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Спорт Артем Далакян
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      сьогодні , 22:12 Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      2265
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      сьогодні , 18:31 Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      3662
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 3674
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4611
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Хорватія перемогла Нігерію на Чемпіонаті світу завдяки автоголу та пенальті
       16 червня , 23:57
      Гегемонію "Барселони" та "Реала" порушено. Підсумки першого кола Прімери
       15 січня 2014 , 17:53
      Українські команди починають підкорювати Лігу Європи. Анонс
       18 вересня 2014 , 18:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук