Далакян – Леброн: відео перемоги українця
Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій ваговій категорії Артем Далакян (17-0, 12 КО) провів захист титулу проти домініканця Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).
Далакян став другим боксером, який зумів достроково зупинити домініканця Грегоріо Леброна. Бій завершився в шостому раунді після серії нокдаунів від українського боксера.
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У шостому раунді Далакян тричі відправив Леброна в нокдаун. Хоча претендент ні вражений, рефері в рингу скористався правилом трьох нокдаунів і зафіксував перемогу Далакян технічним нокаутом.
Відео бою Артем Далакян – Грегоріо Леброн
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Джерело: 24 Канал
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