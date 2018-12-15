Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій ваговій категорії Артем Далакян (17-0, 12 КО) провів захист титулу проти домініканця Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

Далакян став другим боксером, який зумів достроково зупинити домініканця Грегоріо Леброна. Бій завершився в шостому раунді після серії нокдаунів від українського боксера.

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У шостому раунді Далакян тричі відправив Леброна в нокдаун. Хоча претендент ні вражений, рефері в рингу скористався правилом трьох нокдаунів і зафіксував перемогу Далакян технічним нокаутом.

Відео бою Артем Далакян – Грегоріо Леброн

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