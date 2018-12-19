Артем Кравець відзначився дублем у матчі Кубка Туреччини: відео голів

Український нападник турецького "Кайсеріспор" Артем Кравець забив два голи за свій клуб у матчі 1/16 Кубка Туреччини. Участь у цьому матчі прийняв і український захисник Олександр Кучер.

"Кайсеріспор" на власному полі приймав "Алтай". Перша гра між цими командами закінчилася перемогою клубу українця на виїзді 1:2. У другому матчі було зафіксовано рахунок 4:1.

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Артем Кравець розпочав матчу у старті і на 37-ій хвилині зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Відео першого голу Кравця

А на 82-ій хвилині, оформивши дубль, встановив остаточний рахунок матчу – 4:1.

Відео другого голу Кравця

Щодо Олександра Кучера, то він вийшов на поле лише на 61-ій хвилині матчу.