Артем Кравець відзначився дублем у матчі Кубка Туреччини: відео голів
Український нападник турецького "Кайсеріспор" Артем Кравець забив два голи за свій клуб у матчі 1/16 Кубка Туреччини. Участь у цьому матчі прийняв і український захисник Олександр Кучер.
"Кайсеріспор" на власному полі приймав "Алтай". Перша гра між цими командами закінчилася перемогою клубу українця на виїзді 1:2. У другому матчі було зафіксовано рахунок 4:1.
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Артем Кравець розпочав матчу у старті і на 37-ій хвилині зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди.
Відео першого голу Кравця
А на 82-ій хвилині, оформивши дубль, встановив остаточний рахунок матчу – 4:1.
Відео другого голу Кравця
Щодо Олександра Кучера, то він вийшов на поле лише на 61-ій хвилині матчу.
Джерело: 24 Канал
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