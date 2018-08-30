Артем Мілевський офіційно перейшов у новий клуб

Угорський футбольний клуб "Кішварда" оголосив про перехід українського нападника Артема Мілевського.

Угода укладена строком на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цікаво, що Мілевський став п'ятим українцем в цьому клубі. Вже за угорський клуб виступають українці Темур Парцванія, Роман Карасюк, Тарас Мельник та Антон Шиндер.

Останнім клубом в кар'єрі українця було білоруське "Динамо" Брест, звідки він пішов зі скандалом через конфлікт із тодішнім наставником команди Олексієм Шпілевським.

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