Артем Мілевський офіційно перейшов у новий клуб
Угорський футбольний клуб "Кішварда" оголосив про перехід українського нападника Артема Мілевського.
Угода укладена строком на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Цікаво, що Мілевський став п'ятим українцем в цьому клубі. Вже за угорський клуб виступають українці Темур Парцванія, Роман Карасюк, Тарас Мельник та Антон Шиндер.
Останнім клубом в кар'єрі українця було білоруське "Динамо" Брест, звідки він пішов зі скандалом через конфлікт із тодішнім наставником команди Олексієм Шпілевським.
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Джерело: 24 Канал
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