Артем Мілевський знайшов нову дівчину з 9-річним сином: фото

Стало відомо, з ким зустрічав Новий рік колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський.

Нову симпатію Мілевського звуть Валерія і відомо, що у неї є 9-річний син Іван. Поки про неї більше нічого не відомо, а сам Артем кличе дівчину "Лерон".

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Нова супутниця гравця старше, ніж може здатися – у неї вже є син Іван, якому в травні буде десять років.

Також, судячи з публікацій Артема, пара нерозлучна вже кілька тижнів.

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