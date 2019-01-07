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      Артем Мілевський знайшов нову дівчину з 9-річним сином: фото

      1134 Читать новость на русском
      Артем Мілевський знайшов нову дівчину
      Артем Мілевський знайшов нову дівчину

      Стало відомо, з ким зустрічав Новий рік колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський.

      Нову симпатію Мілевського звуть Валерія і відомо, що у неї є 9-річний син Іван. Поки про неї більше нічого не відомо, а сам Артем кличе дівчину "Лерон".

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      Vstretili2019️,vsem uspehov

      Публикация от timi1010 (@timi1010)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      S Leronom? @valeria_0001

      Публикация от timi1010 (@timi1010)

      Нова супутниця гравця старше, ніж може здатися – у неї вже є син Іван, якому в травні буде десять років.

      Також, судячи з публікацій Артема, пара нерозлучна вже кілька тижнів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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