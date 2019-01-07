Артем Мілевський знайшов нову дівчину з 9-річним сином: фото
Стало відомо, з ким зустрічав Новий рік колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський.
Нову симпатію Мілевського звуть Валерія і відомо, що у неї є 9-річний син Іван. Поки про неї більше нічого не відомо, а сам Артем кличе дівчину "Лерон".
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Нова супутниця гравця старше, ніж може здатися – у неї вже є син Іван, якому в травні буде десять років.
Також, судячи з публікацій Артема, пара нерозлучна вже кілька тижнів.
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Джерело: 24 Канал
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