Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування

Понад 1,5 мільярда людей у світі страждає від артеріальної гіпертензії. Приблизно 45% хворих людей не знають про свою хворобу. Тим часом недуга може призвести до інфаркту, інсульту чи виснаження нирок!

До Всесвітнього дня запобігання артеріальній гіпертензії (в народі цю недугу досі називають гіпертонією) розбираємося у профілактиці, причинах, симптомах і контролі хвороби.

Читайте також: Хронічна втома: що це та як вберегтися

Що таке артеріальна гіпертензія (АГ)

Це захворювання, коли артеріальний тиск не приходить у норму. У здорової людини після фізичного чи емоційного перенавантаження тиск підіймається, проте за певний час він повертається до норми. Якщо ж тиск не приходить до норми і залишається підвищеним – це так звана есенціальна АГ.

Гіпертонія збільшує ризик серцевого нападу та інсульту. Хвороба не має чітко виражених симптомів. Часто АГ є спадковою.

Артеріальний тиск (АТ) різний протягом дня. Найнижчий він під час сну і піднімається після прокидання. З віком важливо постійно вимірювати тиск, причому двічі на день. Також це варто робити і молодим людям, які схильні до хвороби, або ж мають супутні хвороби, які супроводжуються підвищеним артеріальним тиском.

Що призводить до АГ

До артеріальної гіпертензії призводять такі хвороби, як атеросклероз, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.

"Неймовірно непоправної шкоди завдає тютюнопаління. У сигаретах, як відомо, тютюну є обмаль, а різні смоли і ароматизатори у надлишку", – зазначив лікар, серцево-судинний хірург Андрій Ярка.



Циграки – пряма дорога до АГ

Люди, які зловживають кавою, також у високій зоні ризику. До цієї ж категорії належать і любителі тонізуючих напоїв, так званих енергетиків.

Пам’ятайте: звичайна кухонна сіль – це біла смерть!

Надмірне вживання кухонної солі є прямим шляхом до розвитку АГ,

– попереджає Андрій Ярка.



Сіль варто максимально обмежити у своєму раціоні

Тож редакція 24 Каналу наполегливо радить зменшити у своєму раціоні кількість готових страв, а також додавати менше солі до домашньої їжі. Смакові якості страв можна покращити завдяки травам. Усього на кілька мг менше солі – і це в геометричній прогресії зменшує ризик хвороби.

Ще однією провідною причиною, яка призводить до артеріальної гіпертензії, є стрес.

Хронічна втома і стрес, цукровий діабет – це вже нові епідемії 21-го століття, з якими нам доведеться навчитися жити,

– зауважив медик.

Читайте також: Все про цукровий діабет: перші симптоми, профілактика і фактори ризику

Одним з головних сприятливих факторів АГ є ожиріння. Не варто плутати надвагу і ожиріння. Зауважимо, ожиріння – це, коли Індекс маси тіла понад 30.



Ожиріння дуже небезпечне!

Отже основні причини артеріальної гіпертензії:

куріння;

надмірне вживання солі, кави, енергетиків, алкоголю;

стреси;

ожиріння.



Артеріальна гіпертензія: хто в зоні ризику

До вторинної АГ відносять гіпертонію, що є наслідком захворювання інших органів та систем (зокрема нирок, наднирників та щитоподібної залози).

Хто у групі ризику

Найчастіше артеріальну гіпертензію мають люди за 45 років. Але це не означає, що молоді люди можуть не боятися недуги. Навіть діти та підлітки потрапляють у групу ризику! Здебільшого це пацієнти із вторинною артеріальною гіпертензією.

Особливо небезпечним є підвищення тиску у молодих людей. Якщо у людини 17-45 років підвищився тиск – їй необхідно терміново звертатися до лікаря. Причина такого порушення здебільшого органічна. У такому випадку тиск може підніматися до дуже високих позначок.

Якщо молода людина помітила у себе підвищений тиск – не можна заспокоюватися, це небезпечний сигнал. Коли підвищився тиск, поміряйте його ще раз за годину-дві. Якщо не зменшується, а росте – поспішайте до лікаря.

Як правильно виміряти тиск

Артеріальна гіпертензія не має особливих симптомів, переважно вони загальні, такі як головний біль, запаморочення. Виявити хворобу можна, вимірюючи тиск.

Аби визначити, який у вас артеріальний тиск потрібно обов’язково поміряти тиск на обох руках. Хоча така ситуація трапляється рідко, але є імовірність, що тиск на різних руках буде відрізнятися. Різниця до 10 одиниць – це норма.

Верхній тиск – це тиск викиду серця. Нижній – це тиск опору судин, у котрі серце намагається влити кров.

За даними ВООЗ: артеріальний тиск понад 130/80 – це вже гіпертонія.

Кожному варто навчитися правильно вимірювати тиск. Це потрібно робити зранку і ввечері. Не можна вимірювати тиск зранку, одразу після прокидання. Варто почекати 20-30 хв. Не можна міряти тиск так само після фізичного навантаження.

Для найточніших замірів людину треба покласти у комфортне крісло і вже тоді вимірювати.

Читайте також: Як правильно виміряти тиск: 5 простих правил

Можна вимірювати собі тиск самостійно. Але тут є кілька нюансів, на які необхідно звернути увагу:

Вимірювати тиск самостійно можна, коли ви достатньо вправні в цьому. Самостійно треба вимірювати тиск тричі і брати до уваги третій результат (оскільки у перших двох випадках відбувається адаптація манжети, бо людина його сама собі защіпає). Електронний тонометр може давати результати з похибкою.



Електронний тометр може показувати з похибкою

Отже, підсумуємо правила вимірювання тиску:

АТ понад 130/80 – це вже гіпертонія;

вимірюємо тиск на обох руках;

вимірюємо тиск вранці і ввечері;

після сну чекаємо 20-30 хв;

не міряємо тиск після фізичних навантажень;

у випадку, коли людина міряє тиск собі сама, беремо до уваги третій результат.

Як контролювати АГ

На жаль, артеріальна гіпертензія повністю не виліковується. Однак пацієнт може підтримувати свій стан здоров’я і контролювати хворобу. Головне правило – жодного самолікування! Зверніться до медиків і чітко дотримуйтеся їхніх порад.

Як зауважив лікар, серцево-судинний хірург, є ряд типових помилок при лікуванні:

продовження вживання алкоголю і сигарет; продовження вживання солі (допускається до 5г на добу, не більше); вживання ліків як заманеться (прийом ліків при високому тиску і відмова від ліків при нормальному).

Ліки важливо приймати систематично. Якщо приймати медикаменти, лише тоді, коли тиск високий, і припиняти лікування, коли тиск нормальний, стан здоров’я може лише погіршитися. Адже така поведінка пацієнта призводить до розгойдування маятника тиску, у той час коли він не мав би рухатися. Саме таблетки утримують тиск у нормі.

Профілактика артеріальної гіпертензії

Хворобу людини формує її стиль життя.



Здоровий спосіб життя допоможе вберегтися

Читайте також: Правила здорового харчування

Якщо з вашим артеріальним тиском усе гаразд, ми вас вітаємо! Але розслаблятися не варто. Прості правила профілактики:

Максимальне зниження стресових ситуацій. Уникайте негативу, вчіться сприймати все навколо простіше. Повноцінний сон. Лягайте спати вчасно і спіть не менше 7 годин. Перед сном прогуляйтеся 20-30 хв. Прогулянка у приємну погоду зробить сон міцнішим. Якщо ви курите – кидайте цю погану звичку – відразу і назавжди! Зведіть до мінімуму вживання цукру і солі. А також вживайте каву і алкоголь з розумом. Спорт має бути у вашому житті. Але в жодному разі не виснажливим! Навантаження треба збільшувати поступово і не перевтомлюватися.

Редакція 24 Каналу бажає усім здоров’я!