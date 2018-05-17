14:14
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Публікації Статті
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування

1274 Читать новость на русском
Артеріальна гіпертензія: симптоми і лікування
Артеріальна гіпертензія: симптоми і лікування / 24 Канал

Понад 1,5 мільярда людей у світі страждає від артеріальної гіпертензії. Приблизно 45% хворих людей не знають про свою хворобу. Тим часом недуга може призвести до інфаркту, інсульту чи виснаження нирок!

До Всесвітнього дня запобігання артеріальній гіпертензії (в народі цю недугу досі називають гіпертонією) розбираємося у профілактиці, причинах, симптомах і контролі хвороби.

Читайте також: Хронічна втома: що це та як вберегтися

Що таке артеріальна гіпертензія (АГ)

Це захворювання, коли артеріальний тиск не приходить у норму. У здорової людини після фізичного чи емоційного перенавантаження тиск підіймається, проте за певний час він повертається до норми. Якщо ж тиск не приходить до норми і залишається підвищеним – це так звана есенціальна АГ.

Гіпертонія збільшує ризик серцевого нападу та інсульту. Хвороба не має чітко виражених симптомів. Часто АГ є спадковою.

Артеріальний тиск (АТ) різний протягом дня. Найнижчий він під час сну і піднімається після прокидання. З віком важливо постійно вимірювати тиск, причому двічі на день. Також це варто робити і молодим людям, які схильні до хвороби, або ж мають супутні хвороби, які супроводжуються підвищеним артеріальним тиском.

Що призводить до АГ

До артеріальної гіпертензії призводять такі хвороби, як атеросклероз, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.

"Неймовірно непоправної шкоди завдає тютюнопаління. У сигаретах, як відомо, тютюну є обмаль, а різні смоли і ароматизатори у надлишку", – зазначив лікар, серцево-судинний хірург Андрій Ярка.

АГ
Циграки – пряма дорога до АГ

Люди, які зловживають кавою, також у високій зоні ризику. До цієї ж категорії належать і любителі тонізуючих напоїв, так званих енергетиків.

Пам’ятайте: звичайна кухонна сіль – це біла смерть!

Надмірне вживання кухонної солі є прямим шляхом до розвитку АГ,
– попереджає Андрій Ярка.

Артеріальна гіпертонія
Сіль варто максимально обмежити у своєму раціоні

Тож редакція 24 Каналу наполегливо радить зменшити у своєму раціоні кількість готових страв, а також додавати менше солі до домашньої їжі. Смакові якості страв можна покращити завдяки травам. Усього на кілька мг менше солі – і це в геометричній прогресії зменшує ризик хвороби.

Ще однією провідною причиною, яка призводить до артеріальної гіпертензії, є стрес.

Хронічна втома і стрес, цукровий діабет – це вже нові епідемії 21-го століття, з якими нам доведеться навчитися жити,
– зауважив медик.

Читайте також: Все про цукровий діабет: перші симптоми, профілактика і фактори ризику

Одним з головних сприятливих факторів АГ є ожиріння. Не варто плутати надвагу і ожиріння. Зауважимо, ожиріння – це, коли Індекс маси тіла понад 30.

АГ
Ожиріння дуже небезпечне!

Отже основні причини артеріальної гіпертензії:

куріння;
надмірне вживання солі, кави, енергетиків, алкоголю;
стреси;
ожиріння.

Артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія: хто в зоні ризику

До вторинної АГ відносять гіпертонію, що є наслідком захворювання інших органів та систем (зокрема нирок, наднирників та щитоподібної залози).

Хто у групі ризику

Найчастіше артеріальну гіпертензію мають люди за 45 років. Але це не означає, що молоді люди можуть не боятися недуги. Навіть діти та підлітки потрапляють у групу ризику! Здебільшого це пацієнти із вторинною артеріальною гіпертензією.

Особливо небезпечним є підвищення тиску у молодих людей. Якщо у людини 17-45 років підвищився тиск – їй необхідно терміново звертатися до лікаря. Причина такого порушення здебільшого органічна. У такому випадку тиск може підніматися до дуже високих позначок.

Якщо молода людина помітила у себе підвищений тиск – не можна заспокоюватися, це небезпечний сигнал. Коли підвищився тиск, поміряйте його ще раз за годину-дві. Якщо не зменшується, а росте – поспішайте до лікаря.

Як правильно виміряти тиск

Артеріальна гіпертензія не має особливих симптомів, переважно вони загальні, такі як головний біль, запаморочення. Виявити хворобу можна, вимірюючи тиск.

Аби визначити, який у вас артеріальний тиск потрібно обов’язково поміряти тиск на обох руках. Хоча така ситуація трапляється рідко, але є імовірність, що тиск на різних руках буде відрізнятися. Різниця до 10 одиниць – це норма.

Верхній тиск – це тиск викиду серця. Нижній – це тиск опору судин, у котрі серце намагається влити кров.

За даними ВООЗ: артеріальний тиск понад 130/80 – це вже гіпертонія.

Кожному варто навчитися правильно вимірювати тиск. Це потрібно робити зранку і ввечері. Не можна вимірювати тиск зранку, одразу після прокидання. Варто почекати 20-30 хв. Не можна міряти тиск так само після фізичного навантаження.

Для найточніших замірів людину треба покласти у комфортне крісло і вже тоді вимірювати.

Читайте також: Як правильно виміряти тиск: 5 простих правил

Можна вимірювати собі тиск самостійно. Але тут є кілька нюансів, на які необхідно звернути увагу:

  1. Вимірювати тиск самостійно можна, коли ви достатньо вправні в цьому.
  2. Самостійно треба вимірювати тиск тричі і брати до уваги третій результат (оскільки у перших двох випадках відбувається адаптація манжети, бо людина його сама собі защіпає).
  3. Електронний тонометр може давати результати з похибкою.

Артеріальна гіпертонія
Електронний тометр може показувати з похибкою

Отже, підсумуємо правила вимірювання тиску:

АТ понад 130/80 – це вже гіпертонія;
вимірюємо тиск на обох руках;
вимірюємо тиск вранці і ввечері;
після сну чекаємо 20-30 хв;
не міряємо тиск після фізичних навантажень;
у випадку, коли людина міряє тиск собі сама, беремо до уваги третій результат.

Як контролювати АГ

На жаль, артеріальна гіпертензія повністю не виліковується. Однак пацієнт може підтримувати свій стан здоров’я і контролювати хворобу. Головне правило – жодного самолікування! Зверніться до медиків і чітко дотримуйтеся їхніх порад.

Як зауважив лікар, серцево-судинний хірург, є ряд типових помилок при лікуванні:

  1. продовження вживання алкоголю і сигарет;
  2. продовження вживання солі (допускається до 5г на добу, не більше);
  3. вживання ліків як заманеться (прийом ліків при високому тиску і відмова від ліків при нормальному).

Ліки важливо приймати систематично. Якщо приймати медикаменти, лише тоді, коли тиск високий, і припиняти лікування, коли тиск нормальний, стан здоров’я може лише погіршитися. Адже така поведінка пацієнта призводить до розгойдування маятника тиску, у той час коли він не мав би рухатися. Саме таблетки утримують тиск у нормі.

Профілактика артеріальної гіпертензії

Хворобу людини формує її стиль життя.

Артеріальна гіпертонія
Здоровий спосіб життя допоможе вберегтися

Читайте також: Правила здорового харчування

Якщо з вашим артеріальним тиском усе гаразд, ми вас вітаємо! Але розслаблятися не варто. Прості правила профілактики:

  1. Максимальне зниження стресових ситуацій. Уникайте негативу, вчіться сприймати все навколо простіше.
  2. Повноцінний сон. Лягайте спати вчасно і спіть не менше 7 годин.
  3. Перед сном прогуляйтеся 20-30 хв. Прогулянка у приємну погоду зробить сон міцнішим.
  4. Якщо ви курите – кидайте цю погану звичку – відразу і назавжди!
  5. Зведіть до мінімуму вживання цукру і солі. А також вживайте каву і алкоголь з розумом.
  6. Спорт має бути у вашому житті. Але в жодному разі не виснажливим! Навантаження треба збільшувати поступово і не перевтомлюватися.

Редакція 24 Каналу бажає усім здоров’я!

Автор: Настя Сукач
Теги: Публікації Новини України Здоров'я Здорове життя Лікування Статті Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сьогодні, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 53
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2417
Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
сьогодні, 13:16 Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
Настя Сукач 1274
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сьогодні, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
сьогодні, 09:03 День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
Ірина Полицька 4 24602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук