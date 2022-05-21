Артилерія та авіація ЗСУ на Півдні вкотре "пройшлися" по окупантах: втрати ворога за добу
21 травня 2022 , 02:14Читать новость на русском
Джерело:ОК "Південь"
Українські захисники продовжують мужньо боротися з російськими загарбниками на Півдні. За добу 20 травня вони знищили 36 ворожих військових та купу їхньої техніки.
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Українські бійці продовжують знищувати ворогів на Півдні
Дивіться звернення представника ОК "Південь":
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