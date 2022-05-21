Артилерія та авіація ЗСУ на Півдні вкотре "пройшлися" по окупантах: втрати ворога за добу

21 травня 2022 , 02:14
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Джерело:

ОК "Південь"

Українські захисники продовжують мужньо боротися з російськими загарбниками на Півдні. За добу 20 травня вони знищили 36 ворожих військових та купу їхньої техніки.

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Українські бійці продовжують знищувати ворогів на Півдні

 

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

Варто подивитися – ЗСУ знищили скупчення техніки орків

 

Автор: Ольга Котів