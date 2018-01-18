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Артист Львівської опери, якого звинувачують у сепаратизмі, розповів деталі скандалу

21:07, 18 січня 692 Читать новость на русском

Артист Львівської опери Микола Санжаревський виправдовує звинувачення у сепаратизмі. Він зізнався, що у 2014 модерував форуми "Антимайдану".

На перше запитання – чи дійсно він був проти Революції гідності – Санжаревський відповідає ствердно. Каже, навіть модерував у соцмережах паблік, відверто непатріотичного характеру.

Він також додав, що коли почалась війна на Донбасі, допомагав населенню на окупованих територіях. І почав збір коштів.

Я створив ці гаманці, допомога мала йти для цивільного населення, але я зрозумів, що люди можуть використати за іншим призначенням і я зупинив цю всю діяльність і звернувся з запитом на закриття тих гаманців,
– розповів артист Львівського театру опери та балету Микола Санжаревський.

Санжаревський продовжує працювати артистом Львівської опери та арт-директором балетної школи. Саме із нею пов'язаний ще один випадок. На конкурсі в Білорусі вихованці його школи виступили на одній сцені із колективами самопроголошеної "ДНР".

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Артисти каже: цікавили насамперед змагання. Тим часом у Львівській опері чекають висновків СБУ. Чи каратимуть свого артиста, не кажуть.

Стаття журналістки Добровольської нас здивувала і якщо це правда, що в неї написано, то очевидно викликає обурення проти дій артиста нашого театру, з яким ми працюємо 20 років,
– заявила керівниця літературно-драматичного відділу Львівської опери Надія Труш.

Скандал навколо Миколи Санжаревського розгорівся після матеріалу одеської журналістки Олени Добровольської. У своїй публікації вона оприлюднили скріншоти із російської соцмережі Вконтакте, на яких артист поширює дописи від сепаратистських спільнот та відверто підтримує самопроголошені "ЛНР" та "ДНР".

Одразу після цього, Санжаревський перервав свою відпустку і приїхав до Львова. Тут він сам пішов на допит до СБУ, після чого правоохоронці обшукали квартиру артиста. У нього вилучили техніку та носії інформації. Після висновків експертизи СБУ стане відома подальша доля артиста. За його статтею передбачення покаранення до 15 років в'язниці.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Львова гроші Скандал СБУ
Джерело: 24 Канал
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