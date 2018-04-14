Асад евакуював людей і техніку перед атакою на Сирію, – ЗМІ

Влада Сирії евакуювала техніку і людей із районів, по яких США та союзники завдали ударів. Евакуація була здійснена за кілька днів до атаки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника.

Зазначимо, ще 11 квітня стало відомо, що сім’я президента Сирії Башара Асада планує втекти до іранського Тегерану.

Інформацію про попередню евакуацію техніки і людей підтвердило і сирійське телебачення. Зазначається, що офіційний Дамаск завчасно був попереджений Росією про ракетні удари.

Читайте також: Військовий удар по Сирії: у мережі публікують фото і відео

У нас було попередження від російської сторони про удари... і всі військові бази ми евакуювали,

– наголосив співрозмовник видання.

Як відомо, під час військової операції по Дамаску було випущено близько 30 ракет, третина з них була збита сирійською протиповітряною обороною.

"Ми проводимо оцінку матеріального збитку", – додав чиновник.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.