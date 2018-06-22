Асад завдав авіаударів на південному заході Сирії

Військові літаки сирійської армії скинули бочкові бомби на райони на південному заході Сирії,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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За даними правозахисників в район міста Дер'а урядові війська скинули 12 бочкових бомб. Атака призвела до значних руйнувань місцевої інфраструктури, проте уточнюється, що людських жертв немає.

Нагадаємо, авіація Асада нанесла удари по сирійській провінції Ідліб жертвами яких стали 17 людей. Зокрема, під приціл потрапила дитяча лікарня у Тафтаназі: там загинуло 3 дітей. Також ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули та 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії. Додамо, що Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.