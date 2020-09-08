Асоціація радить громадянам ретельно перевіряти інформацію на тему екології та навколишнього середовища, поширювану політиками.

Професійна асоціація екологів України закликає політиків припинити передвиборчі маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища, оскільки вони дискримінують сам інститут громадянського суспільства і можливості для сталого розвитку країни в цілому.

Про це на пресконференції в УНІАН заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Хочу акцентувати увагу, що саме екоманіпуляції і хайп на екотренд відволікають увагу суспільства від реальної проблематики захисту навколишнього середовища. Щоразу перед виборами на поверхню піднімаються "окозамилювальні" екологічні проблеми, знову точково роздуваються окремі аспекти екопроблем, вигідно маніпулюючи свідомістю виборців в тих чи інших регіонах. У той же час проблеми, що представляють реальну загрозу для українців десятиліттями, знову залишаються в тіні,

– сказала вона.

За словами президента асоціації, сфера охорони навколишнього середовища страждає від подвійних стандартів. По-блюзнірськи лунають демонстративні звіти окремих чиновників в соціальних мережах та інтернеті про те, що якесь окреме підприємство було оштрафоване. У той же час, за інформацією Міжнародного фонду дикої природи (World Wildlife Fund), країна потопає в смітті, чиновники безкарно полюють в заповідних карпатських лісах на ведмедів, сотнями гектарів вирубуються ліси, Україна ризикує залишитися без питної води.

Циганок зазначила, що про проблеми навколишнього середовища згадують або на виборах, або під час екологічних катастроф. Лише деякі лідери, структури, громадські організації регулярно і наполегливо акцентують увагу на реальних загрозах і необхідності системних підходів та рішень щодо усунення проблем.

"Час від часу активізуються різні "еко-експерти", які не мають ніякого досвіду роботи в цій сфері, які не мають ніякої освіти або наукового обґрунтування претензій, проте мають всі готові рішення! Деякі політики і псевдоексперти продовжують заробляти на екотемах як гроші, так і політичні дивіденди. Як наслідок, це дискримінує і сам інститут громадянського суспільства, і можливості для сталого розвитку в цілому», – підкреслила президент асоціації екологів.

Циганок вважає, що, незважаючи на постійне оновлення облич у владі, досі немає ні системи екологічного моніторингу, ні якісних екологічних досліджень, ні стандартів якості навколишнього середовища; великих суб'єктів господарювання запрошують на "знайомство", а в разі відмов – застосовують адміністративний тиск, в тому числі за допомогою кримінального провадження.

Поки тривають такі "замовлення", країна давно вже стала епіцентром екологічної катастрофи в Європі і продовжує ним залишатися, отримуючи листи-скарги з сусідніх країн,

– додала вона.

Професійна асоціація екологів – перша в Україні об'єднана група професійних екологів. Медіатор екосфери, створений для синхронізації інтересів держави – бізнес-громадськості – науки з метою збереження навколишнього середовища.

Асоціація, створена екологами для екологів, не фінансується політичними силами, об'єднує фахівців з усієї України. Виступає за взаємодію бізнесу, громадськості, науки і держави.

