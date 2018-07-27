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Asphalt 9: Legends вийшла на iOS та Android: трейлер гри

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Asphalt 9: Legends вийшла на iOS та Android: трейлер гри
Asphalt 9: Legends вийшла на iOS та Android: трейлер гри / Фото з вільних джерел

Гоночна гра Asphalt 9: Legends нарешті добралася до смартфонів і тепер її можна скачати в App Store і Google Play. Тому настав час лицем до лиця зіткнутися з божевільними швидкостями, річками адреналіну і, звичайно ж, вдосталь насолодитися захоплюючими поїздками по екстремальним трасах. Бонус – насичена графіка, різноманітний геймплей і просте управління.

Про це повідомляє Toucharcade.

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Asphalt 9: Legends, як і належить грі, в якій балом править стрімкість і швидкість, з'явилася на прилавках App Store і Google Play ще вчора. Безумовно, стане в нагоді машина потужніша і рефлекси завзятого автомобіліста. З першим проблем точно не буде: вибір автомобілів в новинці вражаючий, а ось друге цілком і повністю залежить від гравця, так що доведеться постаратися.

У Asphalt 9 кілька режимів, в тому числі і можливість випробувати удачу і помірятися силами з іншими гравцями, спеціально для найазартніших. Втім, і без змагань знайдеться чим зайнятися – розробники обіцяють вражаючий набір трас і форсаж з 60 сезонів і 800 гонок.

Новинка поширюється по free-to-play моделі, тобто скачати її можна абсолютно безкоштовно, а ось внутрішньоігрові покупки вже на вашій совісті.

Трейлер гри Asphalt 9: Legends – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри iOS Android
Джерело: 24 Канал
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