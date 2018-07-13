Аспірин чи парацетамол: "плюси" і "мінуси" препаратів-аналогів

Аспірин та парацетамол – дуже поширені препарати, адже вони обидва доступні та мають знеболювальну та жарознижувальну дію. Але кожен з них має як свої переваги, так і недоліки.

Аспірин: дія та протипоказання

Властивості. Аспірин або ацетилсаліцилову кислоту вживають як протизапальний, знеболювальний та жарознижувальний засіб.

Читайте також: В Україні заборонили популярні ліки від отруєння

Популярний анальгетик приймають при больових синдромах та артриті (зменшує запальні процеси у суглобах), також як профілактику тромбозів і емболій (обтурація кровоносної судини з порушенням кровопостачання тканини або органу).

Побічна дія. Найчастіші побічні ефекти: нудота, анорексія, біль в епігастральній ділянці. При частому і тривалому застосуванні препарату можлива поява виразкових уражень шлунково-кишкового травного тракту з кровотечею. З рідкісних негативних ефектів – анемія, алергічна реакція у вигляді шкірного висипу або бронхоспазму.

Аспірин приймають, щоб втамувати головний біль

Кому не можна приймати парацетамол. Його не варто вживати людям з підвищеною схильністю до кровотеч, виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки. Окрім того, варто відмовитись від препарату тим, у кого підвищена чутливість до ацетилсаліцилової кислоти або будь-якого компонента препарату.

Не можна цих ліків і тим, у кого хронічна астма, виражена ниркова та печінкова недостатність та жінкам на III триместрі вагітності.

Читайте також: Які ліки та де можна отримати безкоштовно: пояснення Супрун

При тривалому використанні навіть у помірних дозах аспірин може викликати шлункову кровотечу та може спричинити дефекти слуху, тому аспірин не рекомендують дітям до 12 років.

Передозування. Передозування може призвести до смерті людей пенсійного віку та дітей. Також ліки не варто поєднувати разом з антикоагулянтами – це підвищує ризик розвитку кровотечі.

Цікаві факти. Зі слів науковців, аспірин може запобігати інфаркту і тромбозам, тому людям, схильним до серцево-судинних захворювань, рекомендується постійно вживати його у малих дозуваннях (близько 80 мг на добу).

Парацетамол: властивості та протипоказання

Дія препарату. Парацетамол, як і аспірин, має знеболювальну, жарознижувальну та слабку протизапальну дію. Він знімає такі больові синдроми, як: головний біль, мігрень, зубний біль, невралгія, міалгія, біль при травмах та опіках. Також усуває лихоманку при інфекційно-запальних захворюваннях.

Побічна дія. Анальгетик має слабкі протизапальні властивості, тож побічних ефектів у нього менше. Та попри це він може стати причиною порушення роботи печінки, підшлункової залози, кровоносної системи та нирок.

Може викликати нудоту, алергічні реакції. Рідко може виникнути як побічний ефект анемія та тромбоцитопенію (зниження кількості тромбоцитів, що супроводжується підвищеною кровоточивістю та проблемами із зупинкою кровотечі).

Кому не можна приймати аспірин. Препарат протипоказано тим, у кого виражені порушення функції печінки та нирок, наявні захворювання крові. Дітям до 9 років не призначають препарат.

З обережністю ліки призначають при вагітності та лактації, а також пацієнтам літнього віку.

Парацетамол має слабкі протизапальні властивості, тож побічних ефектів у нього менше

Щоб приймати один з цих препаратів – проконсультуйтесь з сімейним лікарем, адже самолікування може нашкодити вашому здоров'ю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.