17:40
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Аспірин чи парацетамол: "плюси" і "мінуси" препаратів-аналогів

300 Читать новость на русском
Аспірин чи парацетамол: яке знеболювальне ефективніше
Аспірин чи парацетамол: яке знеболювальне ефективніше / 24 Канал

Аспірин та парацетамол – дуже поширені препарати, адже вони обидва доступні та мають знеболювальну та жарознижувальну дію. Але кожен з них має як свої переваги, так і недоліки.

Аспірин: дія та протипоказання

Властивості. Аспірин або ацетилсаліцилову кислоту вживають як протизапальний, знеболювальний та жарознижувальний засіб.

Читайте також: В Україні заборонили популярні ліки від отруєння

Популярний анальгетик приймають при больових синдромах та артриті (зменшує запальні процеси у суглобах), також як профілактику тромбозів і емболій (обтурація кровоносної судини з порушенням кровопостачання тканини або органу).

Побічна дія. Найчастіші побічні ефекти: нудота, анорексія, біль в епігастральній ділянці. При частому і тривалому застосуванні препарату можлива поява виразкових уражень шлунково-кишкового травного тракту з кровотечею. З рідкісних негативних ефектів – анемія, алергічна реакція у вигляді шкірного висипу або бронхоспазму.

Аспірин приймають, щоб втамувати головний біль

Аспірин приймають, щоб втамувати головний біль

Кому не можна приймати парацетамол. Його не варто вживати людям з підвищеною схильністю до кровотеч, виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки. Окрім того, варто відмовитись від препарату тим, у кого підвищена чутливість до ацетилсаліцилової кислоти або будь-якого компонента препарату.

Не можна цих ліків і тим, у кого хронічна астма, виражена ниркова та печінкова недостатність та жінкам на III триместрі вагітності.

Читайте також: Які ліки та де можна отримати безкоштовно: пояснення Супрун

При тривалому використанні навіть у помірних дозах аспірин може викликати шлункову кровотечу та може спричинити дефекти слуху, тому аспірин не рекомендують дітям до 12 років.

Передозування. Передозування може призвести до смерті людей пенсійного віку та дітей. Також ліки не варто поєднувати разом з антикоагулянтами – це підвищує ризик розвитку кровотечі.

Цікаві факти. Зі слів науковців, аспірин може запобігати інфаркту і тромбозам, тому людям, схильним до серцево-судинних захворювань, рекомендується постійно вживати його у малих дозуваннях (близько 80 мг на добу).

via GIPHY

Парацетамол: властивості та протипоказання

Дія препарату. Парацетамол, як і аспірин, має знеболювальну, жарознижувальну та слабку протизапальну дію. Він знімає такі больові синдроми, як: головний біль, мігрень, зубний біль, невралгія, міалгія, біль при травмах та опіках. Також усуває лихоманку при інфекційно-запальних захворюваннях.

Побічна дія. Анальгетик має слабкі протизапальні властивості, тож побічних ефектів у нього менше. Та попри це він може стати причиною порушення роботи печінки, підшлункової залози, кровоносної системи та нирок. 

Може викликати нудоту, алергічні реакції. Рідко може виникнути як побічний ефект анемія та тромбоцитопенію (зниження кількості тромбоцитів, що супроводжується підвищеною кровоточивістю та проблемами із зупинкою кровотечі).

Кому не можна приймати аспірин. Препарат протипоказано тим, у кого виражені порушення функції печінки та нирок, наявні захворювання крові. Дітям до 9 років не призначають препарат.

З обережністю ліки призначають при вагітності та лактації, а також пацієнтам літнього віку.

Парацетамол має слабкі протизапальні властивості, тож побічних ефектів у нього менше

Парацетамол має слабкі протизапальні властивості, тож побічних ефектів у нього менше

Щоб приймати один з цих препаратів – проконсультуйтесь з сімейним лікарем, адже самолікування може нашкодити вашому здоров'ю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Ліки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сьогодні, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 639
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 518
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сьогодні, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 1084
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1829
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 964
Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео
 22 березня , 12:04
Самогубство льотчика ЗСУ: з'явилися нові деталі трагедії
18 березня , 23:00
Помер відомий український хореограф Микола Бойченко
 2 червня , 17:29
ЗМІ оприлюднили неочікувану деталь про затриману за напад на "кіборга" Вербича
7 травня , 16:49
Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб
 5 червня , 23:29
Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення
 22 травня , 23:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук