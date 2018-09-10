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Assassin's Creed Odyssey: системні вимоги та сюжет гри

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Assassin's Creed Odyssey: системні вимоги та сюжет гри
Assassin's Creed Odyssey: системні вимоги та сюжет гри / Фото з вільних джерел

Компанія Ubisoft нарешті поділилася інформацією щодо системних вимог довгоочікуваного продовження серіалу Assassin's Creed. Відзначимо, до релізу гри залишається менше місяця, проте у геймерів ще є час, аби підготувати свої комп'ютери до майбутньої подорожі в Давню Грецію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ubisoft.

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У новій частині Assassin's Creed гравців відправлять в епоху Давньої Греції. На вибір буде доступно два персонажа – спартанські найманці Алексіос і Кассандра, що є нащадками легендарного царя Леоніда. Розробники обіцяють ще більше рольової складової, що включає інтерактивну систему діалогів, нелінійні завдання, кілька кінцівок і можливість завести роман з персонажами будь-якої статі.

Assassin's Creed Odyssey
Скріншот з гри Assassin's Creed Odyssey

Мінімальні системні вимоги Assassin's Creed Odyssey:

  1. Операційна система: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (тільки 64-біт);
  2. Процесор: AMD FX 6300 (3,5 ГГц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 (3,1 ГГц);
  3. Відеокарта: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ пам'яті з Shader Model 5.0);
  4. Оперативна пам’ять: 8 ГБ;
  5. Роздільна здатність: 720p;
  6. Частота кадрів: 30 fps;
  7. Налаштування відео: низькі;
  8. Вільне місце на жорсткому диску: 46 ГБ;
  9. Версія DirectX: від червня 2010 року;
  10. Звук: сумісна з DirectX 9.0c карта і останні драйвери.

Системні вимоги Assassin's Creed Odyssey:

  1. Операційна система: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (тільки 64-біт);
  2. Процесор: AMD FX-8350 (4,0 ГГц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 ГГц);
  3. Відеокарта: AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ пам'яті або більше і підтримка Shader Model 5.0) або краще;
  4. Оперативна пам’ять: 8 ГБ;
  5. Роздільна здатність: 1080p;
  6. Частота кадрів: 30 fps;
  7. Налаштування відео: високі;
  8. Вільне місце на жорсткому диску: 46 ГБ;
  9. Версія DirectX: від червня 2010 року;
  10. Звук: сумісна з DirectX 9.0c карта і останні драйвери.

Системні вимоги Assassin's Creed Odyssey для запуску в 4K:

  1. Операційна система: Windows 10 (тільки 64-біт);
  2. Процесор: AMD Ryzen 1700X (3,8 ГГц) / Intel Core i7 7700 (4,2 ГГц);
  3. Відеокарта: AMD Vega 64 / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 ГБ пам'яті і підтримка Shader Model 5.0);
  4. Оперативна пам’ять: 16 ГБ;
  5. Роздільна здатність: 4К;
  6. Частота кадрів: 30 fps;
  7. Налаштування відео: високі;
  8. Вільне місце на жорсткому диску: 46 ГБ;
  9. Версія DirectX: від червня 2010 року;
  10. Звук: сумісна з DirectX 9.0c карта і останні драйвери.

Трейлер гри Assassin's Creed Odyssey – дивіться відео

 

Реліз Assassin's Creed Odyssey запланований на 5 жовтня для PC, PlayStation 4 і Xbox One.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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