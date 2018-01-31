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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Астаф'єва в Instagram влаштувала скандал та показала пишний бюст

05:25, сьогодні 7001 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото з соцмереж

Українська співачка Даша Астаф'єва викликала хвилю обурення у низки своїх підписників відвертим дописом про свою життєву позицію.

Зокрема в Instagram зірка виклала власне фото із провокативним дописом, у якому побажала собі не стати "мамцею".

"Господи, не дай бог стати тією жінкою, у якої "про себе" в соцмережах пише: щаслива мама Вовочки або Ванічки. Любляча дружина коханого чоловіка. В'яжу шапочки, печу кекси", – написала Астаф'єва.

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Такий допис співачки одразу ж викликав жваве обговорення у коментарях.

Згодом Астаф'єва виклала другий пост з власним фото та проханням до читачів "жити мирно",

"Увага. Тут підбадьорилися щасливі матері, пекарі кексів і в'язателі моди. Жінки, цукерківни, заспокойтесь! Ми посилаємо промені добра, і залишаємо цю нішу за вами", – написала зірка.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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