Астаф'єва в Instagram влаштувала скандал та показала пишний бюст
Українська співачка Даша Астаф'єва викликала хвилю обурення у низки своїх підписників відвертим дописом про свою життєву позицію.
Зокрема в Instagram зірка виклала власне фото із провокативним дописом, у якому побажала собі не стати "мамцею".
"Господи, не дай бог стати тією жінкою, у якої "про себе" в соцмережах пише: щаслива мама Вовочки або Ванічки. Любляча дружина коханого чоловіка. В'яжу шапочки, печу кекси", – написала Астаф'єва.
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Такий допис співачки одразу ж викликав жваве обговорення у коментарях.
Згодом Астаф'єва виклала другий пост з власним фото та проханням до читачів "жити мирно",
"Увага. Тут підбадьорилися щасливі матері, пекарі кексів і в'язателі моди. Жінки, цукерківни, заспокойтесь! Ми посилаємо промені добра, і залишаємо цю нішу за вами", – написала зірка.
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