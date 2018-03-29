Астаф'єва в нижній білизні знову показала результати дієти: фото

Сексапільна співачка Даша Астаф’єва, яка на початку весни оголосила, що хоче попрацювати над своєю фігурою, продовжує показувати шанувальникам результати змін.

В Instagram співачка виклала фото, на якому показала свою фігуру до початку дієти та після трьох тижнів виснажливих тренувань і правильного харчування.

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"На сьогодні я дуже задоволена тим, що зі мною відбувається, як я почуваюся і як змінюється мій загальний стан і тіло. А всім, хто цікавиться моєю думкою, я рекомендую від чистого серця. Кажу про те, що це не так просто, але варто того", – підписала зображення Даша.

Нагадаємо, 3 тижні тому Даша Астаф’єва оголосила, що починає правильно харчуватися та стежити за своєю фігурою. Згодом, після 9 днів від початку дієти, Астаф'єва вирішила показати шанувальникам перші результати та розповісти про свої труднощі та здобутки.