Астаф'єва вразила спокусливими формами у купальнику
00:53, сьогодні 1857 Читать новость на русском
Українська співачка, колишня зірка Playboy Даша Астаф'єва знову потішила свої підписників в Instagram напівголими фото.
Співачка опублікувала кілька знімків у купальнику.
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Як свідчать дописи Астаф'євої, вона проводить відпустку на Балі.
Джерело: 24 Канал
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